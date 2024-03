La Blu Basket riscopre la vittoria | battuta Nardò in casa Ok BB14 e BluOrobica

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo cinque sconfitte consecutive, la Blutorna alla, la prima nella fase a orologio, con(76-62) con una prova di grande sostanza soprattutto in difesa. In attacco i locali trovano una buona distribuzione dei punti, vanno a segno tutti gli effettivi con Guariglia migliore dei biancoblù con 13 punti. Ma il fondamento del successo è la difesa (25 punti concessi nel secondo tempo). La Gruppo Mascio ritrova tutti gli effettivi a disposizione e in avvio coach Valli sceglie Vitali, Harris, Pollone, Pacher e Guariglia. Da parte opposta Dalmonte manda in campo Parravicini, Smith, La Torre, Stewart jr e Iannuzzi. Primi due canestri di Stewart Jr e Parravicini per gli ospiti; Barbante (subito in campo a causa dei due falli di Guariglia) firma il primo canestro della Blu. Dopo cinque minuti la Gruppo ...

