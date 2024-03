La beffa dell’incentivo al rinvio della pensione 2024 | ritardi e lunghe attese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo– L’incentivo in busta paga per chi ritarda il pensionamento con Quota 103, pur avendo i requisiti per poter lasciare il lavoro, scatterà con notevole ritardo. Il che trasforma la misura per favorire la permanenza in attività in una sorta dilegalizzata. Il meccanismo “diabolico”: la finestra mobile A rendere evidente il meccanismo diabolico che porta alconquista del bonus è direttamente l’Inps in un recente Messaggio in cui si spiega che si potrà chiedere di ricevere nello stipendio il 10 per cento circa in più di retribuzione (pari alla quota di contributi a carico del lavoratore) solo dal momentoeffettiva possibile decorrenzache, per effetto,cosiddetta finestra mobile, è ben più ...