La batteria dello smartphone dura poco? Prova questi trucchi per aumentarne la durata

(Di lunedì 25 marzo 2024) Se si riesce a gestire in maniera “smart” ladel proprio telefonino possiamo farlare di di più è mantenerne inalterate le performance per molto tempo. Qui di seguito ti suggeriamo alcuni piccoliadottando i quali si può ottimizzare il funzionamento dellae soprattutto allungarne la vita. Quando il telefono è carico e acceso, smettere di caricarlo Potrebbe sembrare un indicazione banale ma non lo è: tenere loacceso ed in ricarica per lunghi periodi andrà ad attivare tutta una serie di micro ricariche, vediamo il perché. Loè provvisto di un sensore adibito alla lettura del livello di carica dellache reputa se rilasciare o meno energia dal caricabatterie a seconda del livello di carica. Nel caso il ...

