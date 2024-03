La 4H del Liceo Grassi di Latina vince la RomeCup 2024 con un progetto sullo smaltimento dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024 Nel contesto della2024 si è svolta anche la sfida finale delRising Youth realizzato con Sap. In occasione dell’hackathon finale, supportati e affiancati da esperti di SAP, gli studenti hanno finalizzato prototipi e presentazioni, per raccontare e valorizzare l’idea, illustrandone impatto sociale, tecnologico o ambientale, benefici, innovazione apportata, criticità e impatto negativo (se c’è un piccolo prezzo da pagare per un grande beneficio). Il primo posto se lo è aggiudicato la classe 4H delG.B.dicon I-trash, sistemi di riciclo intelligente. Del team fanno parte Gabriele Gulli, Christian Porcari, Igino Tancredi Terzariol, Federico Zomparelli. La docente referente è Silvia Lumaca. L’applicazione che si occupa del sistema ...