La 19enne di Pavullo Anna Maria Ghiddi | lo skiroll ha una nuova stella

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una Coppa del Mondo è arrivata aper la seconda volta consecutiva nel 2023. Merito di, 19 anni lo scorso 22 marzo, che si è confermata campionessa junior dilo scorso settembre a Ziano di Fiemme in Trentino dopo le gare in Kazakistan e Lettonia. Loè praticamente la versione estiva dello sci di fondo con gare di regolarità, velocità e in salita.si è subito trovata a suo agio con le rotelle ai piedi dopo gli inizi sulle nevi. "Circa tre anni fa – le parole della giovane campionessa – ho scoperto con piacere che potevo continuare tutto l’anno a essere in competizione perché loti permette di farlo da maggio a settembre. Questo mi obbliga a essere sempre concentrata e focalizzata per ottenere il ...