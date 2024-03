Koopmeiners si fa male e salta il Napoli In dubbio anche De Ketelaere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Per l’Atalanta è una brutta notizia, per iluna buona. Teun Koopmeiner si è fattocon l’Olanda e potrebbere la partita di sabato contro gli azzurri di Calzona. Secondo il comunicato della nazionale olandese, il centrocampista non giocherà l’amichevole contro la Germania. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.ha giocato durante l’amichevole contro la Scozia finita 4-0 per gli Oranje. All’82’ però è uscito dal campo per un problema fisico. Il comunicato dell’Olanda sull’infortunio diIl comunicato ufficiale: “Teunnon si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania”. In ...