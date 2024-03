Kjaer-Milan | rinnovo difficile | ecco dove dovrebbe giocare l’anno prossimo

Milan, per Kjaer sospiro di sollievo ma rimane l’allerta in difesa - Il centrale era uscito durante Danimarca-Svizzera: gli esami hanno escluso lesioni, resta con la nazionale. Da capire Maignan: non al meglio, per lui solo panchina con la Francia ...tuttosport

Infortunio Kjaer, Milan in ansia: non è allarme ma… Le ultimissime sul difensore - Infortunio Kjaer, Milan in ansia: non è allarme ma… Le ultimissime sul difensore che si è fermato con la propria nazionale Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni di ...milannews24

Sollievo per il Milan, Kjaer supera gli esami dopo l'infortunio - Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha dato un sospiro di sollievo alla squadra dopo aver superato gli esami medici. Kjaer si era infortunato durante la partita amichevole tra Danimarca e Svizzera il ...informazione