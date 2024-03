KISS KISS – Rivoluzione al Napoli | nuovo tecnico e erede di Kim | De Laurentiis al lavoro per l’estate

Trucco minimal, criniera bionda curatissima. Kate Winslet risplende sul red carpet del press tour di The Regime, con un lob permanentato che emana prestigio e disimpegno in un colpo solo. Un hair ... (iodonna)

Secondo le ultime indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in Antonio Conte il suo primo obiettivo per la panchina del Napoli nella prossima stagione, con Fabio Pecchia come ... (napolipiu)

ON AIR - Prandelli: "Fui vicino al Napoli, ma poi arrivò la chiamata della nazionale" - NAPOLI - L'ex commissario tecnico dell'Italia Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di KISS KISS Napoli: "Spalletti ha poco tempo per lavorare, ma in queste due partite in America Luciano avrà p ...napolimagazine

KISS KISS - Napoli: nuovo tecnico e l'erede di Kim, sarà rivoluzione in estate - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riporta la redazione di KISS KISS, rivoluzionerà l'organico degli azzurri.areanapoli

Un 'meet & great' con Jason Derulo, ascoltando "I Corrieri di KISS KISS" - Radio KISS KISS offre l'opportunità di conoscerlo con un 'meet & great'. Per tentare l'esclusivo incontro, basta ascoltare "I Corrieri di KISS KISS" nella puntata di lunedì 25 marzo. Il programma, ...fm-world