Kiev | ' la Russia ha lanciato mille bombe in una settimana'

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lahatra missili, droni e ordigni aerei contro l'Ucraina la scorsa: lo afferma il ministero degli Esteri ucraino.elenca 190 missili, 140 droni e 700aeree. "I nostri difensori del cielo abbattono praticamente tutti gli obiettivi, ma anche i più agili hanno bisogno di supporto per difendere il nostro popolo dal terrore russo", ha affermato il ministero in un post su X.

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . Massima allerta in Francia dopo l’ Attentato a Mosca . (corriere)

Kiev, 7 feriti in nuovo attacco aereo russo, il terzo in 5 giorni - Kiev, 25 mar. (askanews) – Circondato da macerie e auto danneggiate, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko perlustra le zone colpite dai nuovi attacchi russi sulla capitale ucraina. Secondo le autorità ...askanews

Attacco a Mosca, Vidino: "Russia oggi è il nemico principale dell'Isis" - Il direttore del Program on Extremism della George Washington University: 'In Tagikistan network radicalizzanti diffondono Islam alieno come accaduto nei Balcani' ...adnkronos

Krasheninnikov: “I russi danno la caccia ai dissidenti ma non fermano i terroristi veri” - Il politologo: "Per la guerra in Ucraina non cambierà nulla. Putin è un dittatore, non ha bisogno di giustificazioni" ...dire