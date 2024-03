Kiev colpita da missili e droni russi Bambini di una scuola scappano nei rifugi | video

(Di lunedì 25 marzo 2024) È stata una mattina di paura e bombardamenti a, bersaglio di decine dilanciati daie diretti nel centro della capitale dell'Ucraina. In questo filmato si sentono le sirene d'are l'allarme ai cittadini così da dargli modo diarsi nei bunker. Tra questi ecco idi unamentre corrono al riparo

Una Nave russa sarebbe stata colpita e affondata da un drone ucraino nel Mar Nero. In una nota, l'intelligence di Kiev ha reso noto che nella notte "l'unità speciale dei servizi del ministero della ... (today)

Tutti addosso a Macron ma la Nato combatte da anni per l’Ucraina - Successivamente Kiev ha mantenuto il riserbo sul numero di combattenti ... Il timore è legato alla gittata dei missili tedeschi Taurus, in grado di colpire obiettivi in territorio russo. «I soldati ...tpi

Guerra, Putin accusa ucraini e americani, intanto bombarda Kiev e Leopoli. Ambasciata Usa: «Attacco con missili ipersonici» - Mentre la Russia dà la colpa all'Ucraina dell'attentato a Mosca (anche il ministro Tajani dice che non ci sono prove), il Cremlino ha dato mandato di bombardare Kiev e Leopoli ...ilgazzettino

Attacco russo con missili ipersonici su Kiev: esplosioni, feriti e black out in Ucraina - La Russia ha lanciato oggi un nuovo massiccio bombardamento con missili ipersonici Zircon sull’Ucraina, prendendo di mira la stessa capitale Kiev ...fanpage