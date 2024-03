Kevin Nash | “Non sarò a Philly per Wrestlemania”

(Di lunedì 25 marzo 2024)40 è oramai dietro l’angolo e ci si aspetta in quel diuna parata di stelle e leggende. Nel weekend di WM si svolge al WrestleCon una “mostra” con moltissime star e i fan si domandavano se ci fosse stata l’opportunità di incontrareche nel suo podcast ha dato pero una brutta notizia per i suoi sostenitori. Le sue parole “Devo dirvi che non andrò a, specialmente dal 4 al 7 aprile. Non ciper il weekend didato che avrò un problema da risolvere personalmente.”

La Road To Wrestlemania è iniziata in modo decisamente imprevisto e scoppiettante, che ha avuto ai nastri di partenza la famigerata conferenza stampa di Las Vegas. In tale occasione, è ... (zonawrestling)

Dal suo ritorno in WWE due anni fa, Cody Rhodes ha macinato grandi successi grazie al pacchetto completo che apporta in termini di abilità sul ring, al microfono e nelle pubbliche relazioni; ... (zonawrestling)

Goldberg non vuole che il figlio Gage diventi un wrestler - Goldberg in una recente intervista ha rivelato come suo figlio Gage non dovrebbe diventare un professional wrestler.theshieldofwrestling

Cody, è finito il tempo delle lacrime - Cody è il prescelto, quello che deve (dovrebbe) mettere fine alla storyline più importante da decenni sconfiggendo una volta per tutte Roman Reigns. Non a tutti questa scelta va giù, ma la maggior pa ...zonawrestling

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 18 Marzo, in prima serata - Stasera in TV, Lunedì 18 Marzo 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chia ...comingsoon