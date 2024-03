Kate Middleton | ultime notizie | William al suo fianco Pranzo privato con Re Carlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 25 marzo 2024)ha il cancro: la Principessa ha condiviso la diagnosi con i sudditi in un video nella serata di venerdì 22 marzo 2024, per mettere a tacere tutte le indiscrezioni e le teorie del complotto dellesettimane. Con la Pasqua in avvicinamento,hanno lasciato Londra, per rifugiarsi nel Norfolk, lontani dal clamore mediatico, così da proteggere i figli, George, Charlotte e Louis., le parole di supporto del PrincipeDopo l’operazione all’addome a gennaio 2024,non è stata più avvistata in pubblico, fatta eccezione per lo scatto con la madre Carole in auto e il video dove l’abbiamo vista aldel Principe. ...