Kate Middleton | Nei Video C’è Una Sosia? Ecco Tutta La Verità!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 25 marzo 2024): laHeidi Agan ha preso la parola in merito aldiffuso dai giornali britannici. In tanti credono che ci fosse proprio lei al posto di! Il casocontinua a far discutere e ad incuriosire tutti. Le ultime immagini trapelate mostrano la principessa in compagnia del marito William, mentre facevano acquisti insieme e sembravano felici e sereni. In tanti però hanno fatto notare che la donna in questione non sembra, ma la sua nota, Heidi Agan. Quest’ultima, però, ha smentito le voci., Heidi Agan smentisce le voci: non ero io nelrimane al centro della bufera dopo il ...