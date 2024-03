Kate Middleton | la rivelazione della Bbc | un altro dramma | cosa sta affrontando sua madre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Regno Unito è ancora sotto shock per l'annuncio video di, che ha rivelato in diretta nazionale di avere un tumore. La principessa del Galles e moglie dell'erede al trono William non ha specificato quale parte del corpo abbia intaccato, ma ha spiegato che la diagnosi è avvenuta dopo l'operazione all'addome di gennaio alla London Clinic e che ha già cominciato i primi cicli di chemioterapia. Un annuncio necessario, dopo le polemiche relative alla foto fake con i figli, per rompere il silenzio e annullare tutte le illazioni e i complotti su di lei e sulla famiglia reale. È stata la stessaa decidere di parlare in prima persona, già due settimane prima. Proprio nei giorni del "photo-gate" ebufera mediatica scatenatasi su lei, suo marito William e la sua famiglia. ...