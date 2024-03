Kate Middleton e il tumore | parla l’oncologo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 25 marzo 2024) Social.ha annunciato, tramite un videomessaggio pubblicato nella sera di venerdì 22 marzo 2024, di aver scoperto di essere affetta da un cancro. Un noto oncologo italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito durante una sua intervista per il quotidiano “Il Giorno”. Scopriamo insieme le sue parole e maggiori dettagli su questa vicenda.Leggi anche:, la reazione della mamma dopo la notizia sulLeggi anche:, svelato il motivo per cui William non è con lei nel video dove annuncia il, l’annuncio sul cancro Sono passati tre giorni da quandoha annunciato pubblicamente di avere il ...