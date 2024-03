Kate Middleton e il cancro | l’annuncio e il retroscena | “Ha scritto ogni parola da sola”

Neanche l’annuncio del tumore e dei primi cicli di chemioterapia per curarlo ferma complottismi e teorie della cospirazione su Kate Middleton . All’ appare nza, dal momento in cui il video ... (metropolitanmagazine)

News tv. Ex di “Amici” nella stessa situazione di Kate Middleton : “Ho avuto un tumore” – Ampio spazio oggi a “Storie Italiane” alla vicenda di Kate Middleton , che ha ammesso pubblicamente di essere ... (tvzap)

C’è ancora tanto sconcerto per il terribile annuncio dei giorni scorsi di Kate Middleton, che ha rivelato di avere un tumore. In queste ultime ore sono emersi dei retroscena sulla malattia e su come ... (caffeinamagazine)