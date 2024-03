Kate Middleton e il cancro | l’annuncio e il retroscena | “Ha scritto ogni parola da sola”

Neanche l’annuncio del tumore e dei primi cicli di chemioterapia per curarlo ferma complottismi e teorie della cospirazione su Kate Middleton . All’ appare nza, dal momento in cui il video ... (metropolitanmagazine)

Tumori, Aimac: '"uting Kate darà forza a tante donne ora meno sole" - Il messaggio video in cui Kate Middleton ha affermato di avere un tumore e di sottoporsi a una chemioterapia preventiva, 'è stata una uscita necessaria altrimenti non l'avrebbero mai lasciata in pace.adnkronos

Caterina Balivo sul filmato di Kate insiste sullo sfondo finto e viene bacchettata in diretta - Caterina Balivo continua ad insistere sullo sfondo video del video di Kate Middleton e si becca un bel rimprovero da Simonetta Agnello Hornby ...ultimenotizieflash

"Kate Middleton è maledetta": la terribile profezia della veggente - La cubana Mhoni Vidente, star dei social, dà la sua 'spiegazione' alla malattia che ha colpito la moglie del principe William: tutti i dettagli ...corrieredellosport