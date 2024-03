Kate Middleton e i timori per il film sul principe Andrea | ecco cosa può emergere

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le brutte notizie non arrivano mai da sole, nel Regno Unito lo sanno bene visto che, negli ultimi mesi, i sudditi hanno dovuto assorbire prima l'annuncio del cancro alla prostata di Re Carlo III e, quasi, contemporaneamente, è arrivata anche la scoperta del tumore da parte di, dopo settimane di silenzi e illazioni su lei e la sua famiglia. L'annuncio video in cui lassa del Galles ha svelato le carte ha sconvolto tutti e messaggi d'affetto sono arrivati non solo da tutto il Paese e dal Commonwealth, ma, in generale, dal mondo intero. In questa situazione, è chiaro che quello ad essere maggiormente sotto pressione è ilWilliam. Come scrive Simon Heffer sul Telegraph, l'erede al trono si trova a dover fronteggiare contemporaneamente la malattia del padre e della moglie e, nonostante sappia ...

William e Kate "non hanno tempo per Harry e Meghan", parola degli esperti della famiglia reale - La malattia di Kate Middleton non servirà a riallacciare i rapporti tra i principi del Galles e i duchi del Sussex Harry e Meghan, parola degli esperti.gazzetta

Kate Middleton, anche dopo la rivelazione del cancro i troll non la lasciano in pace - Dal video creato con l’Intelligenza Artificiale al complotto per far riguadagnare popolarità alla Corona, i social si scagliano ancora contro Kate Middleton ...iodonna

Royal Family: la malattia di Kate Middleton e il "vuoto istituzionale" per le condizioni di Re Carlo III - Royal Family: la malattia di Kate Middleton e il "vuoto istituzionale" per le condizioni di Re Carlo III Perché Kate Middleton ha annunciato la sua malattia venerdì Le ultime da Londra con il nostro ...rds