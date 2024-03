Kate e la maledizione della principessa del Galles

Non andava bene quando manteneva il silenzio sulla malattia. Non andava bene la foto «ritoccata» con i tre figlioletti pubblicata nel giorno della Festa della mamma. E non va neppure bene , adesso, ... (iltempo)

"Kate Middleton è maledetta": la terribile profezia della veggente - La cubana Mhoni Vidente, star dei social, dà la sua 'spiegazione' alla malattia che ha colpito la moglie del principe William: tutti i dettagli ...corrieredellosport

Kate Middleton, maledizione e tristezza. Gli amici furibondi: “Massacrata dai social” - Non andava bene quando manteneva il silenzio sulla malattia. Non andava bene la foto «ritoccata» con i tre figlioletti pubblicata nel ...iltempo

Kate Middleton ha il cancro: l'annuncio in un video sulla Bbc e sui social - Grazie, ma ora basta. «Enormemente toccati dai messaggi di affetto» il principe e la principessa del Galles ringraziano per l’affetto che hanno ricevuto «dalle persone nel Regno Unito, in tutto il Com ...lastampa