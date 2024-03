Juve | Kean per battere la Lazio e interrompere il digiuno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Torino, 25 marzo 2024 – Tutto su Moise. Una sola vittoria nelle ultime otto per la, tra l’altro allo scadere con il Frosinone, e una marcia da riprendere per provare a insidiare il secondo posto del Milan, mettere in cassaforte la partecipazione alla Champions League e provare a vincere la Coppa Italia. Il primo step è quello contro ladi Igor Tudor, fresco di nomina dopo le dimissioni di Maurizio Sarri ed exntino sia da giocatore sia da allenatore in qualità di vice di Andrea Pirlo. Match complicato e che ladeve provare a risolvere senza le due principali bocche da fuoco nel ruolo di prima punta. Dusan Vlahovic è infatti squalificato per l’espulsione sciocca rimediata contro il Genoa e Arek Milik è infortunato. Allegri dovrà trovare una soluzione alternativa e a oggi ...