(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo i rumor della settimana scorsa, gli addetti ai lavori confermano cheè inperin4. Recentemente abbiamo appreso che il regista di Rogue One: A Star Wars Story e Godzilla, Gareth Edwards, dirigerà4 della Universal Pictures, e ora sappiamo che lo studio ha puntato su una star di fama mondiale per dirigere il progetto. Dopo i rumor diffusi la settimana scorsa che vedevanoin lizza pernel prossimo capitolo di, ora THR ha confermato che l'ex Vedova Nera èinper entrare a far parte del ...

Sembra che la protagonista di Jurassic World 4 sia già stata scelta. Direttamente dall’elenco Marvel pare che Scarlett Johansson sia già in trattative per la parte Anche il prossimo Jurassic ... (tuttotek)

Attualmente, Scarlett Johansson sarebbe in trattative per unirsi al cast Qualche giorno fa riportavamo la notizia di Scarlett Johnasson in trattative per unirsi a Jurassic World 4, il nuovo film ... (movieplayer)

Jurassic World 4: Scarlett Johansson è ufficialmente in trattative per recitare nel film - Dopo i rumor della settimana scorsa, gli addetti ai lavori confermano che Scarlett Johansson è in trattative per recitare in Jurassic World 4.movieplayer

Timothée Chalamet è Bob Dylan nelle nuova foto del set, ecco Edward Norton! - Nuove immagini e video dal set mostrano Timothée Chalamet e anche Edward Norton sul seti di A Complete Unknown ...cinefilos

Scarlett Johansson in trattative per diventare la protagonista del prossimo Jurassic World 4 - Scarlett Johansson è in trattative per diventare la protagonista Jurassic World 4, la cui regia è stata affidata a Gareth Edwards.cinefilos