Jurassic Park | Scarlett Johansson in trattative per il reboot di Gareth Edwards

(Di lunedì 25 marzo 2024) La star di Hollywoodpotrebbe presto unirsi al franchise diWorld nel prossimo capitolo diretto da: l’attrice è inper il ruolo di protagonista nelcon data di uscita prevista il 2 luglio 2025. Inizialmente, il regista del film sarebbe dovuto essere David Leith ma, dopo che lesono fallite, Universal si è rivolta a, un regista con grande esperienza nel campo delle creature giganti, basti pensare ai suoi film Monsters e Godzilla del 2014. Come riporta The Hollywood Reporter, il film sarà prodotto da Steven Spielberg tramite la sua Amblin Entertainment, mantenendo così il legame con l’originale “...

