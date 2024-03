Joker | Folie à Deux sarà “aggressivo e surreale” | gli spoiler dopo le prime proiezioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’hype percresce esponenzialmente, soprattuttoil recente screening che si è tenuto a Los Angeles. Alcuni spettatori hanno difatti avuto la possibilità di partecipare all’evento, organizzato da Warner Bros., per assistere a una prima versione della pellicola. Di seguito, alcunitrapelati in rete. Non c’è alcun dubbio sul fatto chesia uno dei titoli più attesi dell’anno. Il film arriva a distanza di cinque anni dal primo, fortunato, capitolo diretto da Todd Phillips che, oltre a vincere il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, ha conquistato ben due Premi Oscar. Un successo di critica che si somma anche a un’ottima resa al box office, grazie a un incasso superiore a 1 miliardo di dollari, ...