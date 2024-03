Jannik Sinner ribalta Griekspoor | “Più aggressivo dopo la pioggia | ero in una posizione difficile”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024)ha sconfitto l’olandese Tallone si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha faticato a carburare contro un avversario decisamente rognoso e ha perso il primo set, poi la partita è stata interrotta persul 3-3 nel secondo parziale e al ritorno in campo il fuoriclasse altoatesino è riuscito a riemergere, conquistando una preziosa vittoria sul cemento statunitense. L’azzurro può così proseguire la propria vittoria in Florida e al prossimo turno se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra lo statunitense Damn e l’australiano O’Connell, entrambi avversari sulla carta abbordabili per il numero 3 del mondo.ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Il primo set è ...