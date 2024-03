Jacomuzzi | “Napoli-Atalanta? Per gli azzurri la vittoria è d’obbligo”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 25 marzo 2024) Carlo, presidente Aioc ed ex direttore sportivo, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Per l’Italia si può parlare di un nuovo Risorgimento del nostro calcio? “Sarà difficile con certi personaggi che ci sono in giro e certe situazioni… Mi riferisco al punto di vista dirigenziale. Non cambia nulla e si ripetono sempre le stesse cose, senza che si riesca a limitarle. A livello giovanile si preferiscono sempre i calciatori stranieri e, fin quando si continuerà così, le cose non cambieranno. A Udine ci sono dei giocatori interessanti, ma se Pafundi deve andare al Losanna per poter giocare, c’è qualcosa che non va. Più che al Risorgimento, a questo punto bisognerebbe pensare al Medioevo”. Le sta piacendo l’Italia di Spalletti? “A dire il vero, non l’ho guardata perché non sono un amante di Spalletti. Sono fatto così, ...