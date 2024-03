Italiano e Pioli Dolore che fortifica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ripartire. Anche se la testa, inevitabilmente, correrà in fretta ancora là. Ripartire, perché lo sport è uno spettacolo. E sport e spettacolo sono la vita. Quella che poi, nonostante tutto, va avanti. Deve andare avanti. E quel ripartire per la Fiorentina avrà a suo modo una coincidenza unica. Quasi incredibile. Ci sarà il Milan a incrociare la strada dei viola dopo il dramma della morte di Joe Barone. E sulla panchina del Milan c’è Stefano, ovvero l’allenatore che nella tragedia di Astori seppe plasmare un gruppo, uno spogliatoio, che fu capace (nel nome di quel vuoto lasciato da Davide) di fare cose straordinarie., per sensibilità, carisma e coraggio fu un allenatore – un uomo – speciale in quei giorni, in quelle settimane, in quei mesi.trasformò il(e non fu affatto facile) un ...