Italia U17 | Camarda | “Siamo un grande gruppo | vogliamo qualificarci all’Europeo”

(Di lunedì 25 marzo 2024) In vista della sfida contro la Finlandia, valida l’ultima giornata del3 della fase élite dell’Europeo Under 17, Francescoha dichiarato: “Il nostro obiettivo è chiudere il girone a punteggio pieno ealla fase finale.consapevoli di essere una squadra forte, sia sotto l’aspetto tecnico che caratteriale“. L’attaccante del Milan ha poi parlato del successo in rimonta contro il Belgio: “Nonostante un brutto inizioriusciti a ribaltare il risultato, dimostrando di che pastafatti. Doppietta? E’ merito del lavoro dei compagni se sono riuscito a fare gol.un“. I ragazzi di Massimiliano Favo scenderanno in campo martedì 26 marzo alle ore 12.00. SportFace.