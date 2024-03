Italia | Spalletti è sulla strada giusta sul modulo | “l’Inter gioca a tre dietro | devo tenerne conto”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) La Nazionalena continua la preparazione in vista di Euro 2024 e le prospettive per il futuro sono sempre più interessanti. Il Ct Lucianoè un allenatore in grado di adattarsi alle situazioni e la conferma è arrivata anche dalle ultime amichevoli. Le partite contro Venezuela e Ecuador sono state sicuramente poco probanti per la forza degli avversari, ma si sono rivelate preziose per mettere a punto le soluzioni tattiche e di gioco. Il 3-5-2 o 3-4-2-1 è ilperfetto per le caratteristiche dei calciatori. L’annuncio suldi Simone Inzaghi rappresenta al momento il modello per il calciono: domina in Serie A,un ottimo calcio e anche in Champions League è stata comunque protagonista di un ottimo percorso. Bastoni, Acerbi, ...