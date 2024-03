Italia-Ecuador | Spalletti | Siamo sempre stati squadra Ottima tournée

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) New York (Uniti), 24 marzo 2024 – Si chiude con un percorso netto di due successi lanegliUniti dell’di Luciano: dopo aver piegato 2-1 e non senza fatica il Venezuela a Fort Lauderdale, gli azzurri si sono ripetuti battendo l’2-0 in New Jersey. Rispetto al match giocato contro la “Vinotinto”, l’ha compiuto importanti passi avanti sul piano del gioco, dimostrando di aver maggiormente assimilato il modulo con la difesa a tre che pochi giorni fa non aveva portato buoni frutti. Passati in vantaggio dopo appena 3’ con la botta dalla distanza di Pellegrini, gli azzurri hanno giocato con personalità e qualità per tutto il primo tempo, sfiorando a più riprese anche il raddoppio e rischiando poco o nulla in difesa. Nella ...