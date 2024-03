Italia Ecuador | Spalletti fa bene a insistere sul 3-4-2-1?

(Di lunedì 25 marzo 2024)faa continuare a provare il nuovo modulo con la difesa a tre? I voti dei quotidiani Un gol in testa da parte di Pellegrini, uno in coda con Barella: l’piega l’2-0, chiude la tournée americana con 2 vittorie su 2, offre segnali confortanti a. Ieri non tutto

Ecuador-Italia , seconda e ultima gara amichevole, è finita 0-2 a favore degli azzurri. In gol due centrocampisti: Pellegrini e Barella . Le pagelle dei giocatori dell’Inter, trattate dal Corriere ... (inter-news)

Ascolti tv domenica 24 marzo 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 24 marzo 2024? Su Rai 1 è andato in onda il ... (tpi)

Italia, Pellegrini: "Due amichevoli di livello. Il gol Ho detto a Dimarco di segnare, poi è andata bene" - Dopo aver assistito dalla panchina alla vittoria per 2-1 sul Venezuela, giovedì a Fort Lauderdale, anche oggi Riccardo Orsolini sembrava destinato a non mettere piede in campo, mentre alla Red Bull Ar ...informazione

Italia, chi sale e chi scende verso giugno: da Retegui a Buongiorno | OneFootball - Tante risposte ha avuto il CT, che adesso rivedrà i ragazzi solo a ridosso della partenza per la Germania in vista di Euro 2024. Qui, in questo pezzo, proviamo a fare un bilancio guardando già verso ...onefootball

IL MATTINO – Rossa e azzurra, l’Italia che piace - Le ultime notizie sul trionfo Italiano nel calcio e nella Formula 1: aggiornamenti sportivi e analisi approfondite su Il Mattino.napolipiu