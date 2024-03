Italia-Ecuador | oltre 5 milioni di telespettatori su Rai 1 | share del 25 71%

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sonoad aver seguito l’amichevole di New York traed, trasmessa nella prima serata di ieri su Rai 1. Il test, che ha visto gli azzurri vincere 2-0 con i gol di Pellegrini e Barella, ha registrato una media di 5.104.000, condel 25,71%. Il primo tempo totalizza la media di 5.877.000 spettatori e il 27.4%, il secondo 4.355.000 e 23.8%. Il prepartita in fascia Access Prime Time è stato seguito da una media di 3.502.000 spettatori pari al 18,63% di. SportFace.

