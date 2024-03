Italia-Ecuador 2-0 | Pellegrini | “Uniti come una famiglia verso l’Europeo”

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Secondo me sono state due amichevole di livello, anche se diverse. In una Gigio ha parato un rigore subito, oggi invece l’abbiamo sbloccata dopo minuti. Queste gare ci permettono di continuare il nostro percorso. Dobbiamo continuare a essereuna. Siamo stati accolti benissimo, ci sembrava di giocare in casa, siamo contenti. Mi aspetto tanto da me stesso, ma anche dai miei compagni. Siamo veramente un bel gruppo, fuori e dentro al campo. Continueremo a lavorare per toglierci delle soddisfazioni”. A dirlo è il centrocampista dell’, Lorenzo, ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto 2-0 contro l’grazie a un suo gol in apertira e alla rete di Barella nel finale. SportFace.

(Adnkronos) – L'Italia batte l'Ecuador 2-0 con un gol in apertura di Pellegrini al 3' con un tiro da fuori e e uno in pieno recupero di Barella al 94' con un tocco morbido su passaggio di ... (periodicodaily)

Spalletti: «Nel calcio non ci sono squadre superiori. La tournée Ottima, tiriamo fuori cose positive» - Spalletti: «Nel calcio non ci sono squadre superiori. La tournée Ottima, tiriamo fuori cose positive». L’intervista dopo Italia Ecuador Spalletti ha concesso un’intervista ai microfoni della Rai dopo ...juventusnews24

Ecuador-Italia 0-2, l'ascolano Orsolini protagonista nel finale con l'assist per il gol di Barella - Ecuador-Italia 0-2, l'ascolano Orsolini protagonista nel finale con l'assist per il gol di Barella - picenotime.it - IT ...picenotime

NAZIONAPOLI - Amichevole, Italia-Ecuador 2-0: 75 minuti per Raspadori, Di Lorenzo in campo nella ripresa, panchina per Meret - Giacomo Raspadori e Giovanni Di Lorenzo impegnati con la Nazionale. I due calciatori del Napoli di scena nell'amichevole Italia-Ecuador terminata col successo azzurro per 2-0 alla Red Bulla Arena in N ...napolimagazine