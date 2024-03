Italia-Ecuador 2-0 | gol di Pellegrini e Barella

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'batte l'2-0 con un gol in apertura dial 3' con un tiro da fuori e e uno in pieno recupero dial 94' con un tocco morbido su passaggio di Orsolini. In realtà il risultato non rende giustizia all'impegno della giovane squadra latinoamericana che soprattutto nel secondo tempo ha spinto con decisione e velocità, pur senza rendersi pericolosa se non su un colpo dalla distanza di Plata ribattuto da Vicario. Ben quattro gli ammoniti fra gli azzurri (Jorginho, Zaniolo, Mancini, Cambiaso) in una partita giocata con decisione e grande velocità. Per l'ora una pausa fino a a giugno quando sono in calendario altre due amichevoli – contro Turchia e Bosnia – prima dell'inizio del Campionato Europeo. "Nel primo tempo abbiamo avuto ...

