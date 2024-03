Italia-Ecuador 2-0 | Barella | “Sofferto troppo nel secondo tempo | stiamo prendendo le misure”

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Abbiamo lasciato un po’ di energie per lo sprint finale. Nelabbiamoper quelle che sono le nostre qualità, ma nel finale mi sono regalato una gioia con le energie rimaste. A prescindere dal modulo per noi è un nuovo inizio.le, ci sono sempre cose da migliorare.creando un bel gruppo, fatto di ragazzi che vogliono aiutarsi l’uno con l’altro”. A dirlo è il centrocampista dell’, Nicolò, ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto 2-0 contro l’. Sua la rete che ha fissato il sisultato sul 2-0 dopo il vantaggio iniziale di Pellegrini. SportFace.

