Italia | buona anche la seconda | 2-0 all'Ecuador | Spalletti sorride con Pellegrini e Barella

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'di Lucianotorna in campo per laamichevole negli Stati Uniti: dopo aver battuto 2-1 il Venezuela giovedì...

Spalletti : Retegui? Chi fa gol mette sempre qualcosa in più degli altri. Lui oggi ha fatto bene la fase di tenere la palla, ha fatto bene la finalizzazione, ha fatto bene di testa in fase ... (terzotemponapoli)

Daniele Ghilardi , difensore dell’ Italia Under 21, ha raccontato della sfida vinta per 2-0 contro la Lettonia Apre Casadei, chiude Fabbian. L’ Italia Under 21 vince contro la Lettonia e il difensore ... (calcionews24)

Italia-Ecuador 2-0, le pagelle: Pellegrini sempre più ispirato, il migliore è Barella. Bellanova ara la fascia destra - Altro successo per l'Italia di Luciano Spalletti negli States. La Nazionale ha battuto Ecuador 2-0 (1-0) in una partita amichevole giocata alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey: i ...leggo

Gol in apertura e nel recupero, l'Italia supera l'Ecuador 2-0: 75' per Raspa, un tempo per Di Lorenzo - L'Italia chiude la tournèe negli Stati Uniti battendo 2-0 l'Ecuador in amichevole. Nel New Jersey, nella casa del New York Red Bulls, la Nazionale di Luciano Spalletti vince grazie al gol realizzato d ...tuttonapoli

Italia, Vittoria per 2-0: 90' in panchina per Bonaventura - Fa due su due l'Italia in questa tournée americana e, dopo il Venezuela, batte anche l'Ecuador per 2-0 grazie alle reti realizzate da Lorenzo Pellegrini e ...firenzeviola