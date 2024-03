Italia | Bellanova sostituito per precauzione | le sue condizioni in vista di Torino-Monza

(Di lunedì 25 marzo 2024) Buono l'esordio in Nazionale di Raoul, esterno delchiamato da Spalletti per le gare della sosta di marzo: 45 minuti di...

Italia-Ecuador 2-0, gli azzurri passano con i gol di Pellegrini e Barella - Vittoria azzurra nel secondo match della tournée americana. L’Italia si impone 2-0 sull’Ecuador grazie alle reti di Pellegrini al 3' e Barella al 94'. La gara di oggi è stata il terzultimo test prima ...calciocasteddu

Italia, Bellanova: "Abbiamo giocato per i tifosi. Sogno l'Europeo..." - Ai microfoni di RaiSport, Bellanova ha analizzato la gara vinta dall'Italia a New York contro l'Ecuador per 2-0. Queste le sue dichiarazioni sulla sfida: "Sono ...lalaziosiamonoi

L'Italia fa il bis nella mini tournée Usa: Ecuador ko con Pellegrini e Barella - Dopo il successo per 2-1 contro il Venezuela di giovedì, l’Italia chiude la mini tournée statunitense con un’altra ...iltempo