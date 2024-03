Italia Bellanova | «Europei? É il sogno di tutti quanti»

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le parole di Raoul, esterno dell’, dopo la vittoria ottenuta dagli Azzurri contro l’Ecuador Raoulha parlato ai microfoni di Rai1 dopo la vittoria dell’contro l’Ecuador. Di seguito le sue parole. ESORDIO – «Sono contento per l’esordio, la prestazione e soprattutto per la vittoria. Abbiamo fatto una grande partita, sia offensivamente che

Buono l'esordio in Nazionale di Raoul Bellanova , esterno del Torino chiamato da Spalletti per le gare della sosta di marzo: 45 minuti di... (calciomercato)

Bis azzurro negli States, Italia-Ecuador 2-0 - HARRISON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia, dopo aver battuto 2-1 il Venezuela, vince anche la sua seconda amichevole negli Stati Uniti superando 2-0 l’Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison: deci ...lanuovasardegna

Italia, Bellanova: "gli europei il sogno di tutti" - Raoul Bellanova, al debutto in Nazionale, è stato uno dei più positivi. "Sono contento per l'esordio, la prestazione e soprattutto ...sportmediaset.mediaset

Ecuador-Italia 0-2, l'ascolano Orsolini protagonista nel finale con l'assist per il gol di Barella - Ecuador-Italia 0-2, l'ascolano Orsolini protagonista nel finale con l'assist per il gol di Barella - picenotime.it - IT ...picenotime