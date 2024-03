Italia | Barella | 'A prescindere dal modulo | è un nuovo inizio Il gol? Avevo da parte un po' di energie'

“Abbiamo lasciato un po’ di energie per lo sprint finale. Nel secondo tempo abbiamo sofferto troppo per quelle che sono le nostre qualità, ma nel finale mi sono regalato una gioia con le energie ... (sportface)

Italia | Fascia da capitano e gol: Barella incanta contro l’Ecuador - Esiste l’esordio perfetto da capitano Possono essere tante le risposte. Probabilmente però la prima volta da capitano della Nazionale Italiana di calcio Nicolò Barella la ricorderà per sempre. Anche ...msn

Ecuador-Italia 0-2, l'ascolano Orsolini protagonista nel finale con l'assist per il gol di Barella - Ecuador-Italia 0-2, l'ascolano Orsolini protagonista nel finale con l'assist per il gol di Barella - picenotime.it - IT ...picenotime

Italia, Vicario: "Vittoria meritata. L'esordio è un grande traguardo" - Guglielmo Vicario, esordiente con l'Italia, ha parlato ai microfoni di RaiSport dopo la vittoria contro l'Ecuador. Queste le sue parole sul match: “Raggiungo un traguardo che mi ...lalaziosiamonoi