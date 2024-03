Ita | Ue invia comunicazione di addebiti al Mef e a Lufthansa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (askanews) – La Commissione europea hato unadial ministero dell’Economia e a, in base alle sue valutazioni preliminari sulla proposta di acquisto del controllo congiunto su Ita Airways. Secondo l’esecutivo comunitario così come è configurata l’operazione “potrebbe restringere la concorrenza su alcune tratte nel mercato Passeggeri da e per l’Italia”. Con un comunicato, l’Antitrust comunitario afferma di essere preoccupato “che gli utenti possano subire aumenti dei prezzi e calo della qualità dei servizi dopo la transazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.