Ita | Mef | ricevuto dossier | lavoriamo per positiva soluzione**

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. -(Adnkronos) - Il Mef hain data odierna i rilievi della Commissione europea in merito all'acquisizione di una percentuale di Ita Airways da parte di Lufthansa". Lo si legge in una nota di via XX settembre in cui si sottolinea che "il Mef continuerà a lavorare sulal fine di presentare nel più breve tempo possibile i rimedi per giungere a unasoluzione della questione".