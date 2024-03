Ita-Lufthansa | Mef | lavoriamo a soluzione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 25 marzo 2024) 18.00 Il Mef fa sapere in una nota che continuerà a lavorare all'unificazione Ita. "Il Mef ha ricevuto in data odierna i rilievi della Commissione europea in merito all'acquisizione di una percentuale di Ita Airways da parte di", scrive il ministero dell' Economia. "Continueremo a lavorare sul dossier per presentare nel più breve tempo possibili i rimedi per una positivadella questione".