Ita-Lufthansa | l’Ue mette dei paletti | ma l’Italia continua ad indebolirsi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar – Il progetto di acquisizione di Ita Airways da parte della tedesca, e con esso anche il definitivo addio alla compagnia di bandiera italiana. Nella giornata di oggi la Commissione europea ha informato l’acquirente e il Ministero dell’economia e finanza italiano delle proprie considerazioni preliminari sulla fusione programmata tra le due compagnie: secondo i vertici Ue il controllo congiunto di Ita Airways potrebbe restringere la concorrenza su alcune rotte nel mercato dei servizi di trasporto aereo passeggeri in entrata e in uscita dal. Ita pronta ad essere svenduta In seguito all’approvazione a fine 2022 da parte del Consiglio dei ministri del Dpcm che ha stabilito la procedura di cessione di Ita Airways, il governo Meloni durante tutto il 2023 non ha fatto altro che portare avanti ...