Istat | nel 2023 in povertà assoluta oltre 2 miloni e 234mila famiglie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (askanews) – Nell’incidenza diè pari all’8,5% tra le(8,3% nel 2022) e al 9,8% tra gli individui (9,7% nel 2022), in un quadro di “sostanziale stabilità” rispetto al 2022: si tratta di2 milioni, per un totale di circa 5 milioni 752mila individui. E’ la stima preliminare diffusa dall’. L’incidenza difamiliare per ripartizione mostra, nel, il valore più elevato nel Mezzogiorno (10,3%, coinvolgendo 866mila), seguito dal Nord (8,0%, un milione di) e dal Centro (6,8%, 365mila) (Prospetto 2). L’incidenza individuale conferma il ...