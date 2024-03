Israele | vergogna | Onu non condanna Hamas

(Di lunedì 25 marzo 2024) 18.43 "E' unache la risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza Onu non condanni l'attacco didel 7 ottobre".Così l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Erdan. "ha iniziato la guerra.non la voleva. Non subordinare il cessate il fuoco al rilascio degli ostaggi danneggia gli sforzi. Tutti avrebbero dovuto votare contro questa vergognosa risoluzione". Il ministro degli Esteri Katz: "non cesserà il fuoco. Distruggeremoe continueremo a combattere finché non tornerà a casa l'ultimo ostaggio".

Gaza, Onu approva risoluzione per «immediato» cessate il fuoco: gli Usa si astengono. E Netanyahu annulla la visita a Washington - Nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani la diplomazia ancora arranca senza riuscire a raggiungere almeno una tregua: la situazione nel sud della Striscia, dove si ...leggo

Israele, 'non cesseremo fuoco fino al ritorno degli ostaggi' - "Israele non cesserà il fuoco. Distruggeremo Hamas e continueremo a combattere finché l'ultimo degli ostaggi non sarà tornato a casa". Lo ha detto il ministro Esteri israeliano Israel Katz su X, dopo ...ansa

Guerra Israele, Onu approva per prima volta la risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Onu approva per prima volta la risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza ...tg24.sky