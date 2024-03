Israele | ' non cesseremo fuoco fino al ritorno degli ostaggi'

(Di lunedì 25 marzo 2024) "non cesserà il. Distruggeremo Hamas e continueremo a combattere finché l'ultimonon sarà tornato a casa". Lo ha detto il ministro Esteri israeliano Israel Katz su X, dopo la risoluzione votata all'Onu.

"Il fatto che la risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza Onu non condanni l'attacco di Hamas del 7 ottobre e' una vergogna ". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad ... (quotidiano)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di lunedì 25 marzo, in diretta. Netanyahu: entreremo a Rafah e uccideremo Sinwar (corriere)

Tensione tra la Nato e la Russia per un missile da crociera di Mosca che ha violato lo spazio aereo polacco. Nuovo massiccio attacco russo sull’Ucraina con 14 bombardieri, raid anche su Kiev, che ... (ilsole24ore)

Gaza, Onu approva risoluzione per «immediato» cessate il fuoco: gli Usa si astengono. E Netanyahu annulla la visita a Washington - Nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani la diplomazia ancora arranca senza riuscire a raggiungere almeno una tregua: la situazione nel sud della Striscia, dove si ...leggo

Il ministro degli Esteri di Israele: “Non spegneremo il fuoco” - Roma, 25 mar. (askanews) – “Lo stato di Israele non spegnerà il fuoco. Distruggeremo Hamas e continueremo a combattere finché l’ultimo degli ostaggi non tornerà a casa”. Lo ha scritto il ministro degl ...askanews

Pasqua in Terra Santa. P. Patton (Custode): “Non sarà un Venerdì Santo eterno” - "La chiesa di Terra Santa sta vivendo un prolungato Venerdì Santo, quasi schiacciata dal peso della Croce. Ma non sarà un Venerdì Santo eterno. Prima o poi finirà e il sole di Pasqua sorgerà anche per ...difesapopolo