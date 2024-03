Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | L’Onu chiede il cessate il fuoco a Gaza | è la prima volta Israele | «Non cesseremo fuoco fino a ritorno degli ostaggi»

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lesul conflittodi lunedì 25 marzo, in diretta. Netanyahu: entreremo a Rafah e uccideremo Sinwar

"Il fatto che la risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza Onu non condanni l'attacco di Hamas del 7 ottobre e' una vergogna ". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad ... (quotidiano)

Il ministro degli Esteri di Israele: “Non spegneremo il fuoco” - Roma, 25 mar. (askanews) – “Lo stato di Israele non spegnerà il fuoco. Distruggeremo Hamas e continueremo a combattere finché l’ultimo degli ostaggi non tornerà a casa”. Lo ha scritto il ministro degl ...askanews

L’Onu chiede l’immediato cessate il fuoco a Gaza: è la prima volta - Finora nessuna risoluzione adottata dal Consiglio o dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dall’inizio del conflitto ha condannato espressamente Hamas, assenza sistematicamente sottolineata da ...repubblica

Netanyahu trema. L'Onu chiede il cessate il fuoco a Gaza: tutti uniti, per la prima volta - Una missione richiesta da Washington soprattutto per insistere, con Israele, sulla necessità di un cessate il ... ma non contiene alcun riferimento ad Hamas. La differenza principale con la ...huffingtonpost