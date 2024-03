Israele blocca gli aiuti alimentari dell’UNRWA per i civili di Gaza “Molti moriranno di fame e sete”

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'UNRWA: "La principale ancora di salvezza per i rifugiati palestinesi non può fornire assistenza salvavita nel nord di. Ciò è scandaloso e rende intenzionale" il fatto di "ostacolare l'assistenza salvavita durante una carestia provocata dall'uomo".

La premier Giorgia Meloni considera « preoccupante» la decisione del l’Università di Torino di non partecipare al bando 2024 per la cooperazione scientifica con Israele. «Se le istituzioni si piegano ... (open.online)

Il capo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ( Unrwa ) Philippe Lazzarini scrive su X che Israele ha informato le Nazioni Unite che non approverà più i convogli alimentari ... (ilfattoquotidiano)

Guerra in Medio Oriente, Macron avverte Netanyahu, l’esodo forzoso è un crimine di guerra. Oggi il voto all’Onu su tregua - Alla gente stremata di Gaza ora non arriveranno più nemmeno gli aiuti dell'Unrwa. Dopo l'attacco di ieri al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, accusato di aver trascinato le Nazioni Unite ...ilsecoloxix

Gaza: Israele blocca aiuti Unrwa nel nord della Striscia, Ocasio-Cortez accusa Israele di genocidio - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà lunedì una risoluzione che chiede un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza durante il mese sacro del Ramadan iniziato il 10 marzo scorso ...it.euronews

Israele - Hamas, le news di oggi. Griffiths (Onu): “Israele revochi blocco a convogli Unrwa” - Gli aiuti di Berna all’ONU per Gaza restano sospesi Situazione catastrofica a Gaza, secondo l'ONU. KEYSTONE/ 2024 The Associated Press. All rights reserved Il Dipartimento federale degli affari esteri ...informazione