Israele blocca aiuti Unrwa nel nord della Striscia di Gaza

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo l’attacco al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, accusato di aver trascinato le Nazioni Unite verso una deriva antisemita,ha deciso dire i convogli alimentari dell’verso il. “È oltraggioso e intenzionale ostacolare l’assistenza salvavita durante una carestia provocata dall’uomo”, ha commentato su X Philippe Lazzarini, direttore dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. Condanna nei confrontidecisione dianche da parte del numero uno dell’Organizzazione mondialesanità Tedros Adhanom Ghebreyesus: “re le consegne di cibo da parte dell’significa di fatto negare alle persone che muoiono di fame la possibilità ...

Il capo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ( Unrwa ) Philippe Lazzarini scrive su X che Israele ha informato le Nazioni Unite che non approverà più i convogli alimentari ... (ilfattoquotidiano)

L'UNRWA: "La principale ancora di salvezza per i rifugiati palestinesi non può fornire assistenza salvavita nel nord di Gaza. Ciò è scandaloso e rende intenzionale" il fatto di "ostacolare ... (fanpage)

La guerra in Medio Oriente si divide tra la questione legata agli aiuti umanitari e il rilascio degli ostaggi. Stando a quanto detto dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ... (ilgiornaleditalia)

Israele blocca gli aiuti alimentari dell’UNRWA per i civili di Gaza. “Molti moriranno di fame e sete” - L'UNRWA: "La principale ancora di salvezza per i rifugiati palestinesi non può fornire assistenza salvavita nel nord di Gaza ...fanpage

Guerra in Medio Oriente, Macron avverte Netanyahu, l’esodo forzoso è un crimine di guerra. Oggi il voto all’Onu su tregua - Alla gente stremata di Gaza ora non arriveranno più nemmeno gli aiuti dell'Unrwa. Dopo l'attacco di ieri al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, accusato di aver trascinato le Nazioni Unite ...ilsecoloxix

Armi, sanzioni e diplomazia: le tre leve di Biden per fare pressioni su Israele - Il presidente americano potrebbe decidere di rallentare o bloccare le forniture militari, rompere lo scudo diplomatico alle Nazioni Unite e addirittura ...repubblica