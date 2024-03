Israele apre uno spiraglio sulla tregua | la proposta ad Hamas | 700-800 prigionieri in cambio di 40 ostaggi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2025 – L’accordo per lapotrebbe essere vicino.avrebbe consegnato adun accordo in tre fasi per il cessate il cessate il fuoco, al centro il nodo cruciale: la disponibilità al rilascio di 700-800palestinesi indi 40. “Nel documento presentato,ha mostrato una nuova flessibilità in diversi settori chiave", ha spiegato oggi l’emittente Channel 12, citando fonti anonime. Rispetto ai negoziati di Parigi dello scorso febbraio, la delegazione inviata da Netanyahu avrebbe raddoppiato il numero dida scarcerare, compresi 100 condannati per omicidio. Intanto a Gaza continuano i bombardamenti: decine di persone sono state uccise stanotte in un attacco aereo israeliano su ...

