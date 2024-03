Isola dei famosi 2024 | un attore amatissimo è il primo concorrente ufficiale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Annunciato ilde L’dei: l’turco Aras Senol sarà nel cast del programma In seguito alle indiscrezioni dei giorni scorsi Aras Senol di Terra Amara è stato annunciato come ilde L’dei. L’che veste i panni Cetin, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli e confidente di Y?lmaz, sarà ufficialmente nel cast del reality condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Il suo personaggio è quello di un lavoratore molto onesto, che ha dedicato tutta la sua vita al proprio mestiere. L’annuncio riguardante la partecipazione al format dell’artista turco è stato dato ...